ブランド買取専門店「なんぼや」や「アリュー（ALLU）」を展開するバリュエンスジャパンが、俳優のジェーン・バーキン（Jane Birkin）が実際に使用していた「エルメス（HERMÈS）」の「バーキン（BIRKIN）」バッグのオリジナルプロトタイプ 通称“オリジナル・バーキン”の日本初公開となる展示イベント「The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本初公開」を開催する。期間は11月19日から24日ま