ガーナ（11月14日）、ボリビア（18日）との親善試合に臨む日本代表のメンバー26人が以下のように発表された。GK早川友基（鹿島アントラーズ）、小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン）、鈴木彩艶（パルマ）DF谷口彰悟（シント・トロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（アビスパ福岡）、瀬古歩夢（ル・アーヴル）、菅原由勢（ブレーメン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）MF/FW遠藤航（