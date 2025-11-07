日本代表のメンバーが発表された。先日のブラジル戦のメンバーを暫定的にベストとするなら、３バックは右から渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、右ウイングバック・堂安律、左ウイングバック・中村敬斗という顔ぶれになる。森保一監督は頑なに３−４−２−１を用いている。３バック＋ウイングバックがその看板で、攻撃に人数をかける陣形だと言う。３−２と歴史的な逆転勝利となったブラジル戦の後半は、この戦いが功を奏した。"