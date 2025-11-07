7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比660円安の5万200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 54474.72円ボリンジャーバンド3σ 52677.28円ボリンジャーバンド2σ 51114.00円5日移動平均 50905.00円一目均衡表・転換線 50883.68円6日日経平均株価現物終値 50879.84円ボリンジャーバンド1σ 50200.00円7日夜間取引終値 49082