7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20ポイント安の3293.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3433.71ポイントボリンジャーバンド3σ 3370.61ポイントボリンジャーバンド2σ 3313.45ポイント6日TOPIX現物終値 3307.50ポイントボリンジャーバンド1σ 3305.80ポイント5日移動平均 3293.50ポイント7日夜間取引終値 3279.00