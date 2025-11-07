医師と芸人を両立するしゅんしゅんクリニックP（42）が、同期の女性芸人に対して美容施術を行っていたことが明らかになった。しゅんしゅんクリニックPは美容医療を専門としており、普段から医師として勤務しているが、その意外な患者の存在に注目が集まった。【映像】しゅんPがボトックスを入れた同期芸人11月6日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴの