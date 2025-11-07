将棋の第84期順位戦B級1組8回戦が11月6日、東京・将棋会館ほかで全6局が行われた。大阪府高槻市の「関西将棋会館」では、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）が大橋貴洸七段（33）に勝利。リーグ成績を7勝1敗とし、首位の座をキープした。【映像】伊藤二冠が勝利した瞬間の表情先月28日に自身初となる王座のタイトルを奪取し、絶好調の波に乗る伊藤二冠がA級初昇級に向けて首位攻防戦を制した。8回戦では、2位グループに付けていた