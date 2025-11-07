マッサージ店でタイ国籍の少女（１２）を働かせたとして、警視庁は６日、東京都調布市飛田給、同店経営者の男（５１）を労働基準法違反（最低年齢）容疑で逮捕したと発表した。少女は母親と来日し、男性客に性的サービスをさせられており、同庁は人身取引の被害に遭ったとみている。発表によると、経営者の男は６〜７月、文京区湯島の個室マッサージ店で、同法が禁じた１５歳未満と知りながらタイ国籍の少女にマッサージなどの