現役医師で芸人のしゅんしゅんクリニックP（42）と、元アイドルでタレントの妻・宮本里歩（31）夫妻が、夫婦生活における深刻な不満を打ち明けた。【映像】しゅんP（42）の11歳年下・元アイドル妻11月6日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送された。番組内の企画「本音はベッドの上で」では、芸能人夫婦