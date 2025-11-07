¸½Ìò°å»Õ¤Ç·Ý¿Í¤Î¤·¤å¤ó¤·¤å¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯P¡Ê42¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÜËÜÎ¤Êâ¡Ê31¡Ë¤¬¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁÔÀä¤ÊÇ¥¿±´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÂÎ½Å¤¬34¡Á35¥­¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×½Ð»ºÄ¾¸å¤Î¼Ì¿¿11·î6Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤¬