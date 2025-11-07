【各駅停車症候群】という単語をインターネットで見たことはあるだろうか？これは、電車で激しい腹痛に襲われて、トイレに駆け込んでもまた次の駅でも降りてトイレに行きたくなってしまう現代病のことだ。すぐに降りられない急行に怖くて乗れなくなることから、いつの間にか各駅停車症候群と名づけらたという。各駅停車症候群の正式名称は過敏性腸症候群（IBS）各駅停車症候群は正式名称ではない。正式には、過敏性腸症候群（IBS）