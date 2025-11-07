「山にいるはず」の動物が海上に出現海上保安庁の第七管区海上保安本部は2025年11月4日、佐世保港沖を哨戒中の巡視艇が遭遇した動物の映像を公式Xで紹介。大きな注目を集めています。【映像】これが巡視艇が遭遇した「まさかの動物」の正体です第七管区海上保安本部は北九州市門司区に本部を置き、5県（福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、山口県西部）を管轄。海上交通の安全確保や海難救助、海上防災・海洋環境保全などを実施