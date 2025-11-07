『映画 えんとつ町のプペル』の続編となる『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の公開日が、2026年3月27日に決定。前作に引き続き、窪田正孝がプペル役の声優を務めることが明らかとなった。併せて、ルビッチ＆プペルのエモーショナルなティザービジュアル、特報映像も解禁された。【動画】ルビッチが迷い込んだ異世界と、そこで出会うキャラクターたちが初披露！『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』特報