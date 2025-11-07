カブスが６日（日本時間７日）オプションを行使せずにフリーエージェント（ＦＡ）となった今永昇太投手にクオリファイングオファー（ＱＯ）提示期限のこの日を提示したと、複数の米メディアが伝えた。２０２４年カブス入りした今永。カブス側が来季から３年５７００万ドル（約８７億４０００万円）のオプションを行使するかの選択肢を持っていたが、これを破棄。今永も１年１５２５万ドル（約２３億４０００万円）のオプション