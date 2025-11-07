エバン・フィリップスが自身のインスタグラムで報告米大リーグで2年連続のワールドシリーズ（WS）制覇を達成したドジャースに朗報が飛び込んできた。5月に右ひじの痛みにより故障者リスト（IL）入りしたままシーズンを終えた救援右腕エバン・フィリップス投手が、キャッチボールを再開する姿を自身のインスタグラムに投稿。現地ファンからは歓喜の声が上がっている。上下青のトレーニングウェアに身を包み、ドジャースタジアム