チェルシーDFウェズレイ・フォファナが危険運転イングランド1部チェルシーに所属するフランス代表DFウェズレイ・フォファナが、危険運転の罪で300時間の社会奉仕活動を命じられた。英メディア「Football London」が報じている。フィジカル能力が高く優れた危機察知能力でピンチの芽を摘むフォファナだが、ピッチ外では暴走してしまったようだ。今年4月、フォファナは練習場であるコブハムの近くで路肩を猛スピードで走行して他