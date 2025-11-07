6日午後、蔚山市南区（ウルサンシ・ナムグ）の韓国東西発電・蔚山火力発電所で、解体作業中だった高さ60メートルの大型ボイラータワーが崩壊し、9人が生き埋めになった。午後10時50分現在、2人が救出され病院に搬送され、2人は救助作業中だ。消防当局は残る5人の埋没者の捜索作業を夜を徹して続けた。事故はこの日午後2時2分ごろ、火力発電所内の高さ60メートルのボイラータワー4・5・6号機のうち、中央にあった5号機が崩壊して発