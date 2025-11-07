韓国の魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は6日、国会運営委員会の大統領室国政監査で、在来式武装の原子力潜水艦の建造に関連し、「米国フィラデルフィア造船所の潜水艦施設に投資するのは現実的ではない」と述べ、「韓国で建造する案を推進しようとしている」と語った。また、「（米国企業）ゼネラル・ダイナミックスにわれわれの潜水艦を造ってもらうというのも、現実的ではない案だ」と付け加えた。金容範（キム・ヨンボム