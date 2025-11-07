福岡市の警察署で6日、留学生を対象にした自転車の安全講習が開かれました。参加者は母国との違いを感じながら、安全な運転の大切さを学びました。 ■森野里奈記者「東警察署で自転車の安全講習を受けているのは、外国人の学生です。」安全講習では、ミャンマーやネパールから来て日本語学校に通う留学生18人が、自転車の安全な運転の方法を学びました。日本で暮らす外国人は自転車の利用が多いとして、交通安全へ