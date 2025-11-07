〈《名古屋主婦殺害》26年越しの逮捕に「執念が実って良かった」「言葉では言い尽くせないほどのご苦労が…」驚きの声相次ぐ【安福容疑者の卒アル入手】〉から続く長らく未解決だった名古屋主婦殺害事件。犯行から26年後、安福久美子容疑者が警察に出頭してきた。被害者の家族と警察の執念が実った瞬間だった。学生時代は「大人しいタイプ」だったという彼女は、なぜ凶行に及んだのか。配信中の「週刊文春 電子版」および発売中