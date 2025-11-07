ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式が行われるベローナの円形闘技場＝6日（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の組織委員会は6日、来年2月22日の閉会式のコンセプトを「躍動する美」と発表した。世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場が舞台で、伝統と革新の融合を体現するという。組織委によると、五輪の開会式や閉会式が世界遺産で行われるのは初。大会は競技会場の多くを既存か仮設で対応