1957年5月〜10月、米ネバダ州の核実験場で実施された核実験。後にこの実験で影響を受けた退役軍人に対する疫学的評価が行われ、白血病の症例数が著しく増加していることが分かった（写真：Science Source／アフロ）トランプ氏が核実験再開を高らかに宣言した背景10月30日、アメリカのトランプ大統領が放った「宣言」が、またしても全世界に波紋を広げている。自身のSNS「トゥルース・