星野リゾートは、「界 蔵王」を2026年秋に開業する。客室は49室。館内には、御釜をモチーフにした360度パノラマのルーフトップテラスを設け、中央にジャグジーバスを備える。湯小屋の大浴場は、蔵王石を配した庭園が目の前に広がる露天風呂、源泉かけ流しの湯、上がり湯の強酸性の硫黄泉の濃度が異なる三つの湯船を完備する。