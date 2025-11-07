通訳カテゴリで即1位を獲得「こんなに速くて正確な同時通訳ができるとは！」9月12日にあるアプリが配信されて以降、ネットに驚きの声が溢れかえった。その名は「CoeFont通訳」。最新のAIを使って開発された翻訳ツールだ。マイクに話しかければ、ボタンひとつで英語に翻訳してくれるアプリはいくつも生まれている。本記事を執筆している記者は、英会話教室に3年間通っており、勉強がてらいくつもの翻訳アプリを試してきたが、CoeFon