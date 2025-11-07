ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第4節が6日に行われ、シュトゥットガルト（ドイツ）とフェイエノールト（オランダ）が対戦した。ここまで3試合を消化したリーグフェーズで1勝2敗を記録し、決勝トーナメント進出へ向け苦しいスタートを切ったフェイエノールト。前節に大会初白星を挙げた同クラブが、勢いそのまま連勝を狙う。敵地でシュトゥットガルトと激突する一戦に、FW上田綺世とDF渡辺剛の“日本代表コンビ”は揃