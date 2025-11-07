カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第3節が6日に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）とAZ（オランダ）が対戦した。ここまでのリーグフェーズで1勝1敗とまずまずのスタートを切ったクリスタル・パレスが、本拠地『セルハースト・パーク』で、同じく1勝1敗のAZを迎え撃ったゲーム。11月1日に行われたプレミアリーグ第10節ブレントフォード戦（○2−0）で負傷交代していた鎌田大地はベンチからのスタートとなり