会議や雑談で「何か質問しなきゃ」と焦ってしまった経験は、誰でもあるのではないだろうか。ライター・インタビュアーの山口拓朗さんは「質問が出てこないのは考えがまとまっていないから。あらかじめ汎用質問や着火剤質問を頭に入れておき、状況に応じて繰り出すと、物事を構造的に捉えて思考を深めていける」という――。※本稿は、山口拓朗『正しい答えを導く質問力』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.c