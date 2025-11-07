転倒で命を落とす人が多い不慮の事故と聞くと、なにを思い浮かべるだろうか。厚生労働省が発表している'24年の「人口動態統計」では「不慮の事故」の第1位は「転倒・転落・墜落」で約1万2000人。交通事故は約3500人なので、転倒などで死ぬ確率は交通事故の実に3倍を超えると言えるわけだ。普段、横断歩道などで車の往来には気をつけている人がほとんどだと思うが、足元にはそれ以上の危険がひそむ。神奈川県に住む木原浩司さん（72