球団発表…ディーンは早くも移籍先が決定ドジャースは6日（日本時間7日）、ライアン・ウォード外野手とロビンソン・オルティス投手を40人枠に登録したと発表。代わってジャスティン・ディーン外野手、マイケル・グローブ投手をアウトライトとし、トニー・ゴンソリン投手をDFA（事実上の戦力外）としたと発表した。ゴンソリンは2022年に16勝1敗、防御率2.14の好成績をマーク。2023年にはトミー・ジョン手術を受け、今季は7試合