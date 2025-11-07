この記事では、義両親からクリスマスプレゼントを渡すために孫に会いたいと言われたため、一緒にアンパンマンミュージアムへ行かないかと誘ったという投稿を紹介します。快く行ってくれるかと思いきや、帰ってきたのは「60過ぎてそんな所は嫌だ」というものでした。元々義両親が嫌いだったという投稿者さんですが、これから関係を改善していきたいと思っていた矢先にこんなことを言われ、両親ならこんなことは言わないだろう