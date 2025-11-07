女優の堀田茜が２日付で自身のＳＮＳを更新。ウエディング姿が話題を呼んだ。昨年４月に一般男性との結婚を発表している。「結婚式を挙げましたお世話になっている方々、友人家族が一同に会して食べて飲んで笑って、夢のような幸せな時間でした。準備は大変だったけど本当にやってよかった！」と幸せいっぱいに報告。続けて「発売しているＣＬＡＳＳＹ．１２月号では結婚式当日に密着していただいておりますっ当日のたくさ