お笑いタレントのあばれる君が５日付で自身のＳＮＳを更新。思わずやってしまったことを告白した。「絶対に当ててはいけないと頭ではわかっていました。しかし、この色、この形。もう我慢できません。少年野球の親なら誰でも一度はやるはず。『ファウルカップでダースベイダー。』※心配いりません。まだ未使用品です」と投稿。ファウルカップを口元に当て、スター・ウォーズに登場するダースベイダーのマネをする姿を複数枚公