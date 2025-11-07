「みんなで大家さん」の出資者１１９１人が６日、共生バンクのグループ会社で不動産を管理・運営する「都市綜研インベストファンド」（大阪府）を相手取り、契約解除と出資金計約１１４億３７００万円の返還を求めて大阪地裁に提訴した。被害対策弁護団が明らかにした。ファンド社を巡っては、出資金の返還などを求める訴訟が相次いでいる。９月には出資者５人が大阪地裁に提訴している。共生バンクは取材に対し、「誠実に訴