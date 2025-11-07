誇らしげにCINQUE CILINDRI engine conseptを展示、将来のF5に搭載するNewエンジンのプロトか？ イタリアはミラノで開催されているEICMAは、世界中のバイクメーカーから2026年モデルや次期コンセプトモデルが展示され多くのジャーナリストで賑わっている。その中で何の前ぶれもなく姿を現したのが、MVアグスタのCINQUE CILINDRI engine consept、5気筒エンジン・コンセプト。いっさいの説明・解説がされてい