プロテスト合格を目指す選手たちがしのぎを削る「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」。全17戦のうち14戦が終了し、11月の最終戦まで毎週試合が開催される。今回紹介するのは、きのう開幕した第15戦「kintone Golf Tournament?」の初日を「66」で回り、郡山瞳、新藤励とともに首位発進した長田莉子。今年3月に大手前大学を卒業し、今季からネクヒロに参戦している長田は、第3戦で優勝を飾るなどの活躍を見せている。彼女のス