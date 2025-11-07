タレントの指原莉乃（32）が6日に放送されたフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。体重が増加したと実感する瞬間を明かした。今回は前回に引き続きモデルの滝沢眞規子がゲスト出演。体型維持の話題となり、進行役のフリーアナウンサー・森香澄から「指原さん、体重管理とかされてますよね?」と質問された。これに「体が重いと、しゃべれなくなっちゃう」とし「しゃべりの調子が変わるというか。口の内側にお