【ニューヨーク＝小林泰裕】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの年次株主総会が６日開かれ、イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）（５４）に最大１兆ドル（約１５０兆円）相当の報酬を支払う案を７５％超の賛成率で承認した。報酬は業績連動型で、株価向上などの条件を達成する必要がある。テスラの時価総額を現在の約１・５兆ドルから８・５兆ドルに引き上げることや、自動運転タクシーの運行台数を１００万台に拡大するこ