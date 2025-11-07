「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。最近ぐっと気温が下がり、体を温めたい、そんな気分の方も多いかもしれません。そこで、6日のテーマは、「絶景から穴場まで『温泉総選挙』」です。■今年で10年目「温泉総選挙」とは森圭介キャスター「5日に発表されたのは、全国およそ80の温泉地の中から絶景部門や美肌部門など、8つの部門で1位を決める『温泉総選挙』です。環境省な