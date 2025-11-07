日本テレビのバラエティ特番『週刊チャンプ』が、9日(14:00〜 ※関東ローカル)に放送。スタジオで、伊集院光、瀬戸朝香、セントチヒロ・チッチ/加藤千尋、令和ロマン・松井ケムリ、timelesz・篠塚大輝、香音が見守る。『週刊チャンプ』オリジナルの大会で隠れた天才を発掘するコンテストバラエティの同番組。開催されるのは「全国高校生リンダリンダ選手権」と「全国ハンバーグ職人対抗・肉汁選手権」だ。「全国高校生リンダリンダ