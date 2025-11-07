独特の香りとほろ苦さが特徴の「春菊」はお鍋に入れて食べるのもいいけれど、ほかにもおいしい食べ方がいっぱい！ すぐに火が通るので、茹でたり炒めたりするのも短時間でOKです。そこで今回は、15分以内で作れる「春菊」の簡単レシピをご紹介。忙しい平日でも旬の味を存分に楽しめ、春菊な苦手な人も「これなら食べられる」と思える活用アイデアが満載です。ぜひ参考にしてください。■リピ確定「春菊のガーリック炒め」の作り方