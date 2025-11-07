神の抵抗軍（LRA）の指導者、ジョゼフ・コニー容疑者＝2006年（AP＝共同）【ブリュッセル共同】国際刑事裁判所（ICC、赤根智子所長）の予審部は6日、ウガンダでの住民襲撃で戦争犯罪や人道に対する罪の疑いで逮捕状を出した反政府勢力、神の抵抗軍（LRA）の指導者、ジョゼフ・コニー容疑者を一審裁判部に送った。日本の「起訴」に相当する。容疑者の行方は分かっておらず、公判は身柄が確保されてから始まることになる。コニー