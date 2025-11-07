ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比398.70ドル安の4万6912.30ドルで取引を終えた。相場上昇をけん引してきた人工知能（AI）関連銘柄の株価の過熱感が警戒され、売り注文が優勢だった。また米民間調査による10月の雇用関連の指標が軟調だったことから、米雇用情勢が悪化しているとの懸念も広がり、投資家のリスク回避姿勢が強まった。ハイテク株主体