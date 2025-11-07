東京・中野で10月、人力車の全国大会「Red Bull（レッドブル）人力車」が行われた。全国の観光地から凄腕の55人の引き手が集う中、ABEMA的ニュースショーは人力車歴4年の原田優一郎さんに注目した。23歳にして月収127万円の“スーパー引き手”で、5カ国語を流ちょうに操ることから“推しファン”もいる。【映像】90kgの車体を引きながらの“神業”（実際の映像）原田さんが所属する「東京力車」は2019年に東京浅草で創業し、従