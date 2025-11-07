（写真：ノンタン / PIXTA）【画像を見る】ストレートネック改善ストレッチをわかりやすく解説痛みやしびれなどの体の不調……もしかすると「首」が関係しているかもしれません。島崎広彦氏の新刊『小さな町の名治療家が教える 30万人の痛みを治した首押し健康法』から一部を抜粋・再構成してご紹介します。現代人は常に首を下げながら生きている家庭にパソコンが普及したことから、現代人は首を下げる姿勢が常態化しました。モニ