腎臓がんは、50代以降の年齢で好発するがんです。男性は女性の2倍の発症率で、家系によって発症しやすくなる可能性があります。 早期発見を心がけ治療を開始することで、根治率や5年生存率が大きく異なるのが特徴です。 本記事では、腎臓がんの初期症状と主症状・検査方法をご紹介します。腎臓がんの余命に関するよくある質問もまとめているので参考にしてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「腎臓がんの余命」はご