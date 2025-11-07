韓国女子ゴルフ界の“ビジュアルクイーン”として知られるユ・ヒョンジュ（31）が、最新のレギンスショットでファンの視線を独占している。【関連】韓国ゴルフ界のセクシー女王”、予選落ちでも「最強」とされるゴージャスボディユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新し、「MAXCUT♡」というキャプションとともに数枚の写真を公開。健康食品ブランドの広告撮影中の姿を披露した。クロップド丈のトップスにデニム