札幌・中央警察署は2025年11月6日、自称・小樽市の無職の男（30）を窃盗の疑いで現行犯逮捕しました。男は6日午後4時半ごろ、札幌市中央区のディスカウントストアで、鼻毛カッター1個と生キャラメル1個（販売価格6342円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、店の関係者が防犯カメラで男が商品を買い物かごから自分のバッグに入れるところを見たということです。男はその後、会計せずに店を出ましたが、店の関