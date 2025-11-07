北海道・函館中央警察署は2025年11月6日、住所不定、自称・無職の男（42）を窃盗の疑いで現行犯逮捕しました。男は6日午後7時40分ごろ、函館市本通1丁目のコンビニエンスストアでスウェットパンツ1点（販売価格2990円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男はスウェットパンツを手に持ったままトイレに入りましたが、出てきたときには何も持っておらず、そのまま店を出たということです。店長が店の外で男に声をか