来年2月15日スタートのWOWOWドラマ「北方謙三水滸伝」の出演者が7日、一挙解禁された。12世紀初頭の中国を舞台に、織田裕二演じる主人公が同志を率いて理不尽な権力にあらがう姿と仲間との絆を描く物語。これまでに主演の織田のほか、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠といった豪華キャストが発表されたいた。そして今回、同志集めに奔走する僧侶・魯智深（ろちしん）役に金児憲史、九つの竜の刺青を持つ若き荒くれ者