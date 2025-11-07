文部科学省は、理系志望の高校生の割合を、現在の３割から２０４０年までに４割へ引き上げる方針を固めた。高校で理科や数学などの教育を充実させるために３０００億円の基金を２６年度に新設することを検討する。文科省によると、２４年の高校３年生約９５万人のうち、普通科で文系を志望する生徒は４７％を占める一方、理系は２７％にとどまる。背景には女子の理系離れや、保護者らに「理数科目は早めに捨てて偏差値を上げ、